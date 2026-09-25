Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Entertainment News:ଜୀ-ସାର୍ଥକରେ ଆସୁଛି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ; ଅକ୍ଟୋବର ୪ରେ ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ମହାପ୍ରିମିୟର

Entertainment News:ଜୀ-ସାର୍ଥକରେ ଆସୁଛି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ; ଅକ୍ଟୋବର ୪ରେ 'ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ'ର ମହାପ୍ରିମିୟର

Entertainment News: ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ 'ଜୀ-ସାର୍ଥକ' ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଏକ ନୂଆ ତଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ'। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ଏହି ସିନେମାର ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 25, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:39 PM IST
Entertainment News:ଜୀ-ସାର୍ଥକରେ ଆସୁଛି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ; ଅକ୍ଟୋବର ୪ରେ 'ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ'ର ମହାପ୍ରିମିୟର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଲା ବୈତରଣୀ, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର!
2
3
4
5