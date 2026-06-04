Aamir Khan Third Marriage: ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବେ ଆମିର ଖାନ, ୫ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ନେବେ ସାତଫେରା...

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବିରାମ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଆମିର ଖାନ ନିଜେ ବିବାହ ଖବରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Trending Photos
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବିରାମ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଆମିର ଖାନ ନିଜେ ବିବାହ ଖବରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମିର ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଆମିରଙ୍କ ଘରେ ସରଳ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମିର ଖାନ କହିଛନ୍ତି, “ହଁ, ବିବାହ ଖବର ସତ୍ୟ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଗୌରୀଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି।”
ଆମିର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମନରୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୌରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି। “ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ଆମେ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହୁଛୁ। ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୌରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିସାରିଛି,” ବୋଲି ଆମିର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆମିର ଖାନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟଙ୍କ ସହ ବିବାହ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତୃତୀୟ ବିବାହ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖବର ବଲିଉଡ୍ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.