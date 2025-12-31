Abhijit Majumdar Health Update: ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍? ଏମ୍ସ ଜାରି କଲା ଏହି ସୂଚନା

Abhijit Majumdar Health Update: ଓଲିଉଡ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ-ବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର।
Abhijit Majumdar Health Update: ଓଲିଉଡ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ-ବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖୁବଶିଘ୍ର ମେଡିକାଲ୍-ରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ସରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପରେ ମଜୁମଦାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି।
ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୀତକାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହାୟତାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଯକୃତ ରୋଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହାୟତାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି, ଯେ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି।
