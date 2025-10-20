Asrani Death: ଦୀପାବଳିରେ ଦୁଖଦ ଖବର, ଆରପାରିରେ ଅଭିନେତା ଅସରାନି

ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅସରାନିଙ୍କୁ ୮୪ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍ ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯାଇଛି ।
Govardhan Asrani Death News: ଦୀପାବଳିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ଦୁଖଦ ଖବର ଆସିଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅସରାନିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ସେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଥିଲେ। ANI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅସରାନିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅସରାନିଙ୍କୁ ୮୪ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍ ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବିଶେଷ କରି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅସରାନି ।
