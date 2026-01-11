Advertisement
Jan 11, 2026, 07:40 PM IST

ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ୨ୟ ବିବାହ ପରେ ମାନାଙ୍କ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମୁନି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ମାନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

୪ ଦିନ ତଳେ ମାନା ମିଶ୍ର ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକରେ ଘର ବାହାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ରେମରେ ମାନାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ମାନା ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ୱାଲ୍ ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, 'Picture with my business partner' କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କିଛି ଫଟୋ ଷ୍ଟୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମାନା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ମାନାଙ୍କ ଫେସବୁକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିଛି ବନ୍ଧୁ ମାନାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ୨ଦିନ ତଳେ ମାନା ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, 'In A Selfie Mood Picture' । ଫଟୋଟି ଏକ ନିରୋଳା ସମୁଦ୍ରକୂଳର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିହୋଇପଡୁଥିଲା । ସେ ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ମାନାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବନ୍ଧୁ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ସହଯୋଗୀ ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ମାନା ମିଶ୍ର ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଅଛି । ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ମାନା ଏବଂ ମନୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ତଥା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ମନୋଜ ମାନାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଉଭୟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମେତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ । ମନୋଜ ଏବଂ ମାନାଙ୍କର କିଛି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ମାନା ମନୋଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସବୁକିଛି ରେକଡିଂ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ମନୋଜ ମାନଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ କାର୍ ଭିତରେ ରହି ଝିଅ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯାହାକୁ ମାନା ଘର ଭିତରୁ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ମମତା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ମନୋଜ ଏବଂ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ଉଭୟେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ମମତା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୋଜଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେଇଥିବା ମନୋଜ ନିଜେ ସ୍ୱିକାର କରିଥିଲେ । ମନୋଜଙ୍କ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସିନେମା ପହଞ୍ଚାଇବା ପଛରେ ମମତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ମନୋଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ମାନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରି ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବୁଝାଇଥିଲେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମନୋଜ ନିଜର ରୋକଠୋକ କଥା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଏବଂ ସିନେମା କିପରି ଆଗକୁ ବଢିବ ସେନେଇ ମନୋଜଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି । ମନୋଜଙ୍କ ଅଭିନିତ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ସିନେମା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ କାରଣରୁ ମାଇଣ୍ଡଗେମ ସିନେମାକୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରୁ ଉଠାଇଦେବା ପରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନୋଜ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ।

