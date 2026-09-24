ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ ଖାନ, ୫୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ...

Mushtaq Khan: ନିଜ ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିବା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ମୁସ୍ତାକ ଖାନଙ୍କ ୫୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। "ୱେଲକମ୍" ଏବଂ "ସ୍ତ୍ରୀ 2" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଖାନ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, "ୱେଲକମ୍" ରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ମୁସ୍ତାକ ଖାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀ ଶିବମ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁସ୍ତାକ ଖାନଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ରୋଗ ନିକଟରେ ପୁଣିଥରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
ମୁସ୍ତାକ ଖାନ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୧୯୬୯ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈହାର ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସଲମା ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ମହମ୍ମଦ ଅର୍ଶଦ ଖାନ ଏବଂ ମୋହସିନ ଖାନ ଅଛନ୍ତି। ଖାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ସହାୟକ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରିଥିଲା।
'ୱେଲକମ୍'ରେ ମୁସ୍ତାକ ଖାନଙ୍କ ଭୂମିକା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ୨୦୦୭ ମସିହାର ଏହି ହାସ୍ୟରସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ନାନା ପାଟେକର, ଅନିଲ କପୁର, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଖାନ ବଲ୍ଲୁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫିଲ୍ମର କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ହାସ୍ୟରସ ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା।
ମୁସ୍ତାକ ଖାନ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିଅରରେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ "ଆଲବର୍ଟ ପିଣ୍ଟୋ କୋ ଗୁସ୍ସା କ୍ୟୋଁ ଆତା ହୈ," "ହମ୍ ହେ ରାହି ପ୍ୟାର୍ କେ," "ଆକେଲେ ହମ୍ ଆକେଲେ ତୁମ୍," "ହେରା ଫେରି," "ଯୋଡି ନମ୍ବର ୧," "ସାଣ୍ଡୱିଚ୍," "ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍," "ସ୍ତ୍ରୀ," "ଗଦର ୨," ଏବଂ "ସ୍ତ୍ରୀ ୨" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ "ଦି ରେଲୱେ ମ୍ୟାନ୍" ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କର କାମ କେବଳ ହାସ୍ୟରସରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଖାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିଚିତ ମୁହଁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ମୁସ୍ତାକ ଖାନ ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ "ନୁକ୍କଡ," "ଭାରତ ଏକ ଖୋଜ," "ଚମତ୍କାର," "ଅଦାଲତ," "କୁଛ ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାର୍ କେ ଐସେ ଭି," ଏବଂ "ବେଲନ୍ ୱାଲି ବହୁ" ଭଳି ଶୋ'ରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ଟେଲିଭିଜନରେ ତାଙ୍କର କାମ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିଅରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।