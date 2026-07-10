Rajpal Yadav: ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ସଜ୍ଜା କାଏମ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ସାତଟି ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତକୁ କାଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିନେତା ବାରମ୍ବାର ମାମଲାର ସମାଧାନ ଏବଂ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବିଚାରପତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ରାୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତିନି ମାସର ସରଳ କାରାଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକକାଳୀନ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୧.୦୫ କୋଟି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୧.୦୪ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୭୫,୦୦୦ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ୨୫,୦୦୦ ଜମା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଧା ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୫,୫୧,୩୮୦ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜପାଲ ଯାଦବ ପୂର୍ବରୁ ୨.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣ ଶେଷ ଦେୟ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ମାମଲା ମେସର୍ସ ମୁରଲୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଅଭିଯୋଗରୁ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଚେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀ ନେଗୋସିଆବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୧୩୮ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲା। ମେ ୨୦୨୪ରେ, ଏକ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଛଅ ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା। ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ରାଜପାଲ ଯାଦବ ସମାଧାନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମାମଲାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜପାଲ ଯାଦବ ପ୍ରାୟ ୨.୫ କୋଟି କିସ୍ତିରେ ଜମା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣ ଜମା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ନଥିଲେ। ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଫେବୃଆରୀ ୫, ୨୦୨୬ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ୧.୫ କୋଟି ଜମା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଜରିମାନା ସହିତ ତିନି ମାସର ସରଳ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।