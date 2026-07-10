Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rajpal Yadav: ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ସଜ୍ଜା କାଏମ୍

ବଲିଉଡ୍ କମେଡିଆନ୍ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି । ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କାଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ । ତଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ସଜ୍ଜା କାଏମ୍ ରହିଛି । ପୁଣି ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ରାଜପାଲଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜପାଲଙ୍କ ଆଚରଣ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 10, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:21 PM IST
Rajpal Yadav: ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ସଜ୍ଜା କାଏମ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Air Force: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ କରିଛନ୍ତି କି ? ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ବଡ ସୁଯୋଗ !
Odia News1 hr ago
2
Rath Yatra 20262 hrs ago
3
Odisha Panchayat elections2 hrs ago
4
Gold rate today3 hrs ago
5
Odisha news6:15 AM IST