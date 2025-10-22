Advertisement
୨୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଅଭିନିତ ସିନେମା 'ଅନନ୍ତା'

ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି "ରାଣ୍ଡୀ ପୁଅ ଅନନ୍ତା" ଅବଲମ୍ବନରେ ତିଆରି ଏହି ଫିଲ୍ମ 'ଅନନ୍ତା'ର ମୌଳିକ କାହଣୀଟି ଗତ ରଜ ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହଲକୁ ଟାଣିଥିଲା କାରଣ କାହାଣୀରେ ଥିଲା ମାଆ-ପୁଅର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମୀୟତା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 22, 2025, 02:34 PM IST

Ollywood News: ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଜୀ ସାର୍ଥକର ସମସ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସୁପରହିଟ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାରେ ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୧ ନମ୍ବର ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ଯାନେଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ଆସନ୍ତା ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୩୦ରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିଭି ପ୍ରିମିୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଅନନ୍ତା' । ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଜୀ ସାର୍ଥକର ଏକାଧିକ ଫିଲ୍ମକୁ ଦର୍ଶକ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଫିଲ୍ମର ଟିମ୍ କହିଛି । 

ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି "ରାଣ୍ଡୀ ପୁଅ ଅନନ୍ତା" ଅବଲମ୍ବନରେ ତିଆରି ଏହି ଫିଲ୍ମ 'ଅନନ୍ତା'ର ମୌଳିକ କାହଣୀଟି ଗତ ରଜ ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହଲକୁ ଟାଣିଥିଲା କାରଣ କାହାଣୀରେ ଥିଲା ମାଆ-ପୁଅର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମୀୟତା । ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର "ଅନନ୍ତା"କୁ ଦେଖି ଭାବୁକ ହୋଇଥିଲେ ଓ କିଛି ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ । ତେବେ ଅନନ୍ତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବଡ଼ ପରଦରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ଫିଲ୍ମର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟିଭି ପ୍ରିମିୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେବଳ ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ଆସନ୍ତା ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୩୦ରେ । 

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ମିଳିଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଭଲପାଇବା । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପଣ୍ଡା, ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ନାୟକ ଓ ତାପସ ସରଘରିଆ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଓ କୁମାର ସି.ଦେବ ମହାପାତ୍ର । 

ଜୀ ସାର୍ଥକ ସବୁବେଳେ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନୂଆ ଓ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଆଣିଥାଏ । ସେହିପରି ଏକ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି 'ଅନନ୍ତା' । ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ -ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ଗାଁର ନିଚ୍ଛକ ଛବି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିବେ । ଆମର ସବୁ ଫିଲ୍ମ ପରି ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୀ-ସାର୍ଥକର ଚିଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫିସର ରାହୁଲ ରାଓ ।

