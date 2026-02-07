Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା

Advertisement
Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏ-ହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ୍ ଥାପ୍ପା।   "ମେରୀ କମ୍" ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ ଥାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:18 PM IST

Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏ-ହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ୍ ଥାପ୍ପା।   "ମେରୀ କମ୍" ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ ଥାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁନୀଲ ଥାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ୬୮ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତା-ଙ୍କର ଏ-ହି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜଣାପଡିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ୍ ଥିଲା। ହେଲେ ଏନେଇ ସେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଥାପାଥାଲିର ନର୍ଭିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସୁନୀଲ୍ ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସିଂହ ପୋଷ୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ୭.୪୪ରେ  ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୃଦଘାତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

