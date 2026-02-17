Vijay-Rashmika Wedding: ଏହି ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିବେ ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର...

Advertisement
Feb 17, 2026

Vijay-Rashmika Wedding: ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ କାର୍ଡ ନିକଟରେ ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।

କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଆସିଛି। ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ବେଲଜିୟମ୍ ମଡେଲ୍ ବିର୍ଗିନ୍ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୮ରେ, ଉଭୟଙ୍କ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା GQ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଭିନେତା ହେବା ପରେ ଡେଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଜୟ ବିର୍ଗିନ୍ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ବ୍ରାଜିଲିଆନ୍ ମଡେଲ୍ ଇସାବେଲ୍ ଲିଟ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ବିଜୟଙ୍କ ଇସାବେଲ୍ ସହିତ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଖବର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା। ଯଦିଓ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଇସାବେଲ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ନାହାଁନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦମ୍ପତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିବାହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ। ସୂଚନାନୁସାରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ରକ୍ଷିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା।

ଏହି ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିବେ ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର...
Petrol Diesel Price: ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଦର..
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାରିକ ରହମାନ, ଭାରତରୁ ଯିବେ ଏହି ନେତା...
Weather Update: ୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...