Archana Puran Singh: ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରନ ସିଂ...କହୁ କହୁ କାନ୍ଦିପକାଇଲେ ପୁଅ

Archana Puran Singh: ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରନ ସିଂହ ନାମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ରହୁଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରିୟାଲିଟି ସୋର ଜଜ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରନ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୦୨୫ମସିହାରେ, ସେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ CRPS ( Complex Regional Pain Syndrome) ନାମକ ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଚାର ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅସାଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ଏବଂ ହାତ କେବେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ନଥାଏ।

ଏହି ରୋଗ କିପରି ବିକଶିତ ହେଲା?
ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ସହିତ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ସେଟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ରାତିର ସୁଟିଂ ସମୟରେ, ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାରି ରହିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର CRPS ଅଛି। ଆଘାତ ପରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲା, ରଙ୍ଗ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏବଂ ହାତକୁ କୌଣସି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ସେ ଔଷଧ ଏବଂ ଫିଜିଓଥେରାପି ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଏକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।

 

ପୁଅ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି
ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରନ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଡେଲି ଭ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ହୃଦୟର ଭାବନା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆୟୁଷ୍ମାନ ତାଙ୍କ ବିରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତାଙ୍କର ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବର୍ଷ ବିତାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ CRPS ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଆଉ କେବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେବ ନାହିଁ।" ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଥରି ଉଠିଥିଲା।

ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଜେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ
ତାଙ୍କ ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରନ ସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଲଣ୍ଡନରେ ଛୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

