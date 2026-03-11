Hansika Motwani Divorce: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଧକ୍କା, ଅଲଗା ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହଂସିକା ମୋଟୱାନୀ ଓ ସୋହେଲ

Hansika Motwani Divorce: ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରିଅର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ହଂସିକା କିମ୍ବା ସୋହେଲ ଉଭୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛେଦର ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଏକାଠି ଫଟୋର ଅଭାବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦର ସୂଚନା ଦେଉଛି।
Hansika Motwani Divorce: ସାଉଥ୍ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହଂସିକା ମୋଟୱାନି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହଂସିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୋହେଲ କଥୁରିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡପତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିବାହର ମାତ୍ର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଅଲଗା ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୁମ୍ବାଇ ବାନ୍ଦ୍ରା ପରିବାର କୋର୍ଟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ୟାରିସରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରପୋଜ
ହଂସିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୋହେଲ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାରିସରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ଜୟପୁରର ମୁଣ୍ଡୋଟା ଫୋର୍ଟରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ "ହଂସିକା ଲଭ୍ ଶାଦି ଡ୍ରାମା" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଥିଲା।
ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା?
ହଂସିକା ମୋଟୱାନିଙ୍କ ଓକିଲ ଅଦନାନ ଶେଖଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରିଅର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ହଂସିକା କିମ୍ବା ସୋହେଲ ଉଭୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛେଦର ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଏକାଠି ଫଟୋର ଅଭାବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦର ସୂଚନା ଦେଉଛି।
ସୋହେଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଏବଂ ବିବାଦ
ହଂସିକା ଏବଂ ସୋହେଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ବିବାଦୀୟ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ସୋହେଲ କଥୁରିଆଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରିଙ୍କି ବଜାଜ, ହଂସିକାଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ହଂସିକା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
