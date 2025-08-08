Huma Qureshi Brother: ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

Trending Photos
Huma Qureshi Brother: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଆସିଫଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାର୍କିଂ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆସିଫଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନର ଜଙ୍ଗପୁରା ଭୋଗଲ ଲେନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘରର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ନେଇ ଆସିଫ୍ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଆସିଫ୍ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇନାଜ କୁରେଶୀ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଆସିଫ୍ କାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ହଟାଇବାକୁ କହିଲେ, ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ।
Delhi: Actress Huma Qureshi’s cousin brother Asif Qureshi was murdered in Jangpura Bhogal Bazaar Lane under Nizamuddin police station during a parking dispute after he asked someone to move a scooter from the gate
Wife of the deceased says, "My man has been deliberately and… pic.twitter.com/q5hDVNzRFJ
— IANS (@ians_india) August 8, 2025
