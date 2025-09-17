"ଅଜେୟ" ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଲିଉଡ଼ରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିନିମୟର ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2925619
Zee OdishaOdisha Entertainment

"ଅଜେୟ" ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଲିଉଡ଼ରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିନିମୟର ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ

କିପରି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ, ତାହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଜେୟ (ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ ଏ ଯୋଗୀ)। ଯୋଗୀ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:43 PM IST

Trending Photos

"ଅଜେୟ" ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଲିଉଡ଼ରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିନିମୟର ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ

ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାଥଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଜେୟ (ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ ଏ ଯୋଗୀ) ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏମ୍ପାୟାର୍ସ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଲିଉଡ଼ର ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ର, ପଦୋଦକ ସାମଲ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର କ୍ରି୍ଏଟିଭ ହେଡ୍ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଯୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତନୁ ଗୁପ୍ତା ରଚନା କରିଥିବା "ଦ ମୋଙ୍କ ହୁ ବିକେମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର" ପୁସ୍ତକରୁ ଆଧାରିତ "ଅଜେୟ" (ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ ଏ ଯୋଗୀ) ନାମରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସିନେମା। 

ଜଣେ ସାଧାରଣ ପିଲାର ଶୈଶବ କିପରି କଟିଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କିପରି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ, ତାହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଜେୟ (ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ ଏ ଯୋଗୀ)। ଯୋଗୀ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜଣେ ସାଧୁ। ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ତେବେ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ସିନେମାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାର ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିନିମୟ ହୋଇପାରିବ। 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Indian railways
Indian Railways: ଯାତ୍ରୀଗଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ;ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି,ଦେଖନ୍ତୁ ପ
dj vehicle
DJ Vehicle: ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବେଆଇନ,ଆଜିଠୁ ଧରିବ ପୁଲିସ,ଆଦାୟ କରିବ ମୋଟା ଜରିମାନା
Odisha assembly
Odisha Assembly: ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭା: ବିଜେଡି ଗଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ
Odisha news
Odisha News: ତିନି ଦିନ ହେବ ଘରେ ପଡି଼ ରହିଛି ମୃତଦେହ,ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରି...
Odisha news
Odisha News: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ଉପକୃତ ହେଲେ ୨୬ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା
;