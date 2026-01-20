Akshya Kumar: ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ଚୁରମାର ଅଟୋ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ତଥାପି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:59 AM IST

Trending Photos

Akshya Kumar: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ତଥାପି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଏସ୍କର୍ଟ କାର ଏକ ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ସହିତ ଧକ୍କା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାରଟି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କର। ଭିଡିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭିଡିଓରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦେଖାଯାଉନାହାଁନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖିଲାଡି କୁମାର କାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ।

ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ
୨୦୨୬ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ, ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା, ୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ, ହେରା ଫେରି ୩ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

