ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ତଥା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ୧୮୧୭ ଭଳି ଐତିହାସିକ କାହାଣୀରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପରିଜା ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଓଡ଼ିଶାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱ ସିନେମା ସହ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାହାଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇବା ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Aug 27, 2025, 03:36 PM IST

ଓସ୍କାର ୨୦୨୬ର 'ଅଫିସିଆଲ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ'ରେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'ପାପା ବୁକା'

ଭାରତର ଏବଂ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି (ପିଏନଜି)ର ପ୍ରଥମ ସହ-ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମକୁ ୨୦୨୬ର ୯୮ତମ ଏକାଡେମୀ ଆଓ୍ବାର୍ଡ଼ରେ ପିଏନଜିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପିଏନଜି ସରକାର ଓ ଦୁଇଥର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପରିଜାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତିନିଥର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଡକ୍ଟର ବିଜୁକୁମାର ଦାମୋଦରନ୍। ପିଏନଜିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ଐତିହାସିକ ସହ-ପ୍ରୟୋଜନା, ସ୍ମରଣ, ପରିଚୟ ଏବଂ କରୁଣାର ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଏକାଠି ବୁଣିପାରିଛି।

ଏକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କାହାଣୀରେ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଥିବା 'ପାପା ବୁକା' ମିତ୍ରବାହିନୀର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପିଏନଜିରେ ଲଢ଼ିଥିବା ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବହୁତ ଅଜଣା ସହିଦ ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ୨୦୧୬ର 'ବୋମାନା ବାର୍ ସିମେଟ୍ରି' ଗସ୍ତରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅନେକ ଅଚିହ୍ନା ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୨୦୨୩ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ପିଏନଜି ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟକୁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ଏହି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସହି ସମାନତା ସହିତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି, ଯାହାର ବଳିଦାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ମୃତିରେ ଛପିବା ଆବଶ୍ୟକ। 

ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା ରିତାଭରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବାରେ ଏହି ହଜିଯାଇଥିବା ଐତିହ୍ୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ସମାବେଶର ଶୀର୍ଷକ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରିକି କେଜ।

ଏହି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପରିଜାଙ୍କ ଭୂମିକା, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ୯୦ ବର୍ଷର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ତଥା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ୧୮୧୭ ଭଳି ଐତିହାସିକ କାହାଣୀରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପରିଜା ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଓଡ଼ିଶାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱ ସିନେମା ସହ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାହାଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇବା ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାମିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପା ରଞ୍ଜିତ, ଅଭିନେତା-ପ୍ରୟୋଜକ ପ୍ରକାଶ ବାରେ, ଏବଂ ପିଏନଜିର ନାଫା ପ୍ରଡକ୍ସନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ନୋଏଲିନ ଟାଉଲା ଉନୁମ ଏହାର ସହ-ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, 'ପାପା ବୁକା' ଲଗାନ ଓ ଦ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହ୍ୱିସ୍ପରର୍ସ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ପରମ୍ପରାର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସିନେମାରେ ଭାରତର ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।

