Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Entertainment News: ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକସନ୍ସର ନୂତନ ଅବଦାନ:ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ‘ଏତିକି ଥିଲା’

Entertainment News: ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକସନ୍ସର ନୂତନ ଅବଦାନ:ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ‘ଏତିକି ଥିଲା’

Entertainment News: ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଉଚ୍ଚମାନର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଥିବା ଓଲିଉଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା 'ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକସନ୍ସ' ଏବେ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଘୋଷଣା କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 24, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:18 PM IST
Entertainment News: ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡକସନ୍ସର ନୂତନ ଅବଦାନ:ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ‘ଏତିକି ଥିଲା’
Image Credit: ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଏତିକି ଥିଲା’ ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପୂଜା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NEET Paper Leak Issue:ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ମଞ୍ଜୁରୀ,ଦୋଷୀଙ୍କ
NEET paper leak issue1 hr ago
2
Vande Mataram Bill2 hrs ago
3
CJP protest3 hrs ago
4
Top 10 news4:35 AM IST
5
Ethanol Free Premium Petrol4:05 AM IST