Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ: ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ: ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'

ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ ୨୮ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 17, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:31 PM IST
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ: ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'
Image Credit: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ମ &#039;ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ&#039; ରିଲିଜ୍ ହେବା ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବହି ତ୍ରୁଟି ମାମଲା: ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ ଟେଣ୍ଡର ଫାଇଲ୍ ସିଜ୍ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
Odia News1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Rath Yatra 20263 hrs ago
4
Odia News10:25 AM IST
5
Odia News9:46 AM IST