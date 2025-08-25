Anubhav Mohanty: ସିନେମାର ନାମ 'ଚାରିଧାମ' ପୋଷ୍ଟରରେ ମଦ ବୋତଲ ସହ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ

'ଚାରିଧାମ'କୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ବିବାଦ ! ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅନେକ ସିନେପ୍ରମୀ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।
Ollywood News: ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଅଭିନିତ ସିନେମା 'ଚାରିଧାମ' । ତେବେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିକଟରେ ଏହାର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା । 'ଚାରିଧାମ'ର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସିନେପ୍ରେମୀ ସିନେମାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ସିନେମାର ଏକ ଗୀତ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ 'କେରକେରା' ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଧରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଝଲକରେ ଶିବାନୀଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ଲୁକ୍ ସହ 'ଚାରିଧାମ' ଟାଇଟଲ୍ କୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସିନେପ୍ରେମୀ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଟାଇମଲାଇନ୍ ରେ ।
ଗୁରୁପାଦ ନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସିନେମାର ନାମ "ଚାରିଧାମ" ନୁହେଁ "କେରକେରା" ହେବାରେ ଥିଲା...ଏ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା "ଚାରିଧାମ"ର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସିନେମା ନାଁ "ଚାରିଧାମ" ଦେଲ ଠିକ ଅଛି । ହେଲେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ରହିବା କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ରହିବ ଆପଣ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ? ମଦର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ରହିଲା ସିନେମା ନାଁ ଚାରିଧାମ ଦେଇ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମଦର ବୋତଲ ଜମାବି ଶୋଭା ପାଉନି । ମୋ ମତରେ ସିନେମାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ହୁଏତ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତା । ଯେଉଁଠି ଚାରିଧାମର ନାଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଠି ଏହା ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ । କେରକେରାର ଦୁଇଟି ଫଟୋକୁ ଦେଖି ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଏହାର ନାଁ "ଚାରିଧାମ" ନୁହେଁ ବରଂ "କେରକେରା" ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ।
ରାକେଶ ରୋଶନ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାରିଧାମ ଲେଖା ଥାଇ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟର ଅକ୍ଷମଣୀୟ । ଅସ୍ମିତା, ରାଜନୀତି ତ ଚାଲିବ, ସିନେମା ହିଟ ଫ୍ଲପ ତା ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ 'ଧାମ' ନାଁରେ ଭାଣ୍ଡାମି କଣ ପାଇଁ? Anubhav Mohanty ଭାଇ ଆପଣ ତ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିରୋଧ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ? ମନା କରିଥିଲେ କଣ Himadri Tanaya Das ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସିନେମାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୀତ ତ ଯାହା କଲେ କଲେ ପୋଷ୍ଟର ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଚାରି ଧାମ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ଭୁଲିଗଲେ? ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଚାରିଧାମ ବୋଲି କେହି ଭଜନ ଗାଇବାକୁ କହୁ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାମ ଶବ୍ଦର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ ନହେଉ ।
ରବିନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂଜା ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା "ଚାରିଧାମ" ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ମଦ ପିଇ କି ଲଙ୍ଗଳା ନାଚର କେରେକେରା ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆଉ କଣ କି ? ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଯାତ୍ରାରେ ନଙ୍ଗୁଳି ନାଚକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ କରିବେ କଣ ! ନା ଆଖି ବୁଜି ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ ?
ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ଚାରିଧାମ ତେଣୁ ଚାରିଧାମରେ ରହିବା କଥା କେବଳ ପ୍ରଭୂ ଙ୍କ ନାମ!! କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲଙ୍ଗଳା ନୃତ୍ୟ ଆଉ ମଦୁଆଙ୍କ ଦୌରତ୍ମ୍ୟ.. ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ।
ଟୁଲୁ ମଲ୍ଲିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, Movie ନାଁ "ଚାରିଧାମ" ଆଉ ଏଥିରେ ମଦ ଏବଂ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚର ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆଉ କଣ କି ? ଯୋଉ ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ନାଚକୁ ବିରୋଧ କରୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ କରିବେ ନା ଫୁଣି ଅନ୍ଧ ହେଇ ଯିବେ ??
ମହେଶ୍ୱର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଫିଲ୍ମର ନାମ #ଚାରିଧାମ କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା #କେରକେରା, ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର କୁଆଡେ #ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଠେକେଦାର ବି, ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଧନ୍ଦା। ଆଜିକାଲି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି, ବେପାର ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଏକ ପେଶା ହୋଇଗଲାଣି। ଧନ୍ଯ ଆମ ଅସ୍ମିତା
ନିହାର ହୋତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ. ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅପମାନ କରିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ଚୁପ୍ ରହିବେ ନାହିଁ. ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ, ଶାଳୀନତା ଅଶାଳୀନତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ତା ସ୍ଥିର କରିବ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏକଦମ ସହମତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମର ନାମ ଚାରିଧାମ ରଖି ପୋଷ୍ଟରରେ ଏମିତି ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅପମାନ ଆଦୌ କରି ପାରିବେନି, ଏବେଠୁ ଏହାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହେବ... ।
ସନାତନୀ କୁମାର ସନ୍ତୋଷ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶ୍ରୀ Mohan Charan Majhi ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ Suryabanshi Suraj ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ Prithiviraj Harichandan ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ Odisha Police Organisation ମହୋଦୟ ଟିକେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ହେବେ । ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଅପମାନ କରିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ଚୁପ୍ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ, ଶାଳୀନତା ଅଶାଳୀନତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ତା ସ୍ଥିର କରିବ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏକଦମ ସହମତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମର ନାମ ଚାରିଧାମ ରଖି ପୋଷ୍ଟରରେ ଏମିତି ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅପମାନ ଆଦୌ କରି ପାରିବେନି, ଏବେଠୁ ଏହାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହେବ...
ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଜେନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ, ଶାଳୀନତା ଅଶାଳୀନତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ତା ସ୍ଥିର କରିବ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏକଦମ ସହମତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମର ନାମ ଚାରିଧାମ ରଖି ପୋଷ୍ଟରରେ ଏମିତି ଫୋଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅପମାନ ଆଦୌ କରି ପାରିବେନି, ଏବେଠୁ ଏହାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହେବ... ।
ଅଶୋକ କୁମାନ ଜେନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାରିଧାମ।। ବାସ୍ ଦର୍ଶନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସବୁବେଳେ ଶସ୍ତା ଓ ହୀନ। ଅନୁଭବ ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଆଉ ଶିବାନୀ ପୁରା ନଗୁଳୀ ଅବତାର ପୁଣି ଚାରିଧାମ ।
ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଚାରରେ ଏ ପୋଷ୍ଟରର ବିରୋଧ ହବା ଦରକାର। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଚାରିଧାମର ନାମକୁ ଏମିତି କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ ? ଏ ଫିଲ୍ମ୍ ର ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଜୋତାମାଳରେ ସ୍ବାଗତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା -ଧର୍ମର ଅପମାନ କରୁଥିବା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଭାବିଚିନ୍ତି ଚଲେଇବ।
ନନ୍ଦ କିଶୋର ମହାରଣା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଫିଲ୍ମର ନାମ 'ଚାରିଧାମ' କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର କେମିତିକା ଦେଖନ୍ତୁ ! ଏହା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି କି ଯେତେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ବି କିଛି ଲୋକ ନିଜର ମାନସିକତା ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହ ଜଡିତ ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ଏମିତିଆ ପୋଷ୍ଟର ବନେଇ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଅତି ଶସ୍ତା କରିଦେବେ। ଏହା ଠିକ କି ?
ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ, ଶାଳୀନତା ଅଶାଳୀନତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବ ଏଥିରେ ମୁଁ ସହମତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମର ନାମ "ଚାରିଧାମ" ରଖି ପୋଷ୍ଟରରେ ଏମିତି ଫୋଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅପମାନ ଆଦୌ କରି ପାରିବେନି, ଚାରିଧାମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ଵ ଅଛି ତାହା କାହାକୁ ଅଛପା ନୁହେଁ। ଚଳଚିତ୍ରର ନାମ "ଚାରିଧାମ" ରଖି ଏପରି ଅଶାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହିନ୍ଦୁର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଁଚାଉଛି, ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ହିନ୍ଦୁ ନା ଅଣ ହିନ୍ଦୁ...? ନହଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଥିବେ...! ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସନାତନ ଧର୍ମର ଅପମାନକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବନାହିଁ.... ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ତୁରନ୍ତ ଏହାଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ।
ରଶ୍ମୀ ପଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ – ଶାଳୀନତା କିମ୍ବା ଅଶାଳୀନତା – ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେ । କିନ୍ତୁ "ଚାରିଧାମ" ପରି ପବିତ୍ର ନାମ ରଖି, ପୋଷ୍ଟରରେ ଏମିତି ଆସୁଭାନୀୟ ଫୋଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି
ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଏବେଠାରୁ ଏହାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବ ।
