Arjit Singh: ସଂଗୀତକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଅରିଜିତ

Jan 27, 2026, 10:48 PM IST

Arjit Singh: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂହ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅପାର ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିରାଶ କରିଛି। ଅରିଜିତ ସିଂହ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସଂଗୀତରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟନରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାତ୍ର ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ୟାରିଅରର ଶିଖରରେ ଥିବା ଅରିଜିତ ସିଂହଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅରିଜିତ ସିଂହ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି?

ଅରିଜିତ ସିଂହଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ଅରିଜିତ ସିଂହ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏବେଠାରୁ, ମୁଁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଭାବରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି।"

ଘୋଷଣାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଅରିଜିତ ସିଂହ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କେବଳ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ସହିତ ସମାର୍ଥକ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ସେ ତାଙ୍କର ସୁଫି ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମରାଠୀ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଗାୟକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300 ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଅନେକ ଗାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଅରିଜିତ ସିଂହଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସଙ୍ଗୀତକୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ। ଦୟାକରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ।" ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କେବେ ଏହି ଦିନ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି!! ମୁଁ ଏକା ସମୟରେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଖୁସି! ମୁଁ ଜାଣେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସମ୍ମାନ କରେ! ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଛିଡା ହେବି!" ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ କେବଳ ତୁମର ଗୀତ ଅଛି। ଏହା କରନାହିଁ। କେବଳ କୁହ ଏହା ଏକ ମଜା। ମୋ ହୃଦୟ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ।"

