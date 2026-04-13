Asha Bhosle Last Rites Updates: ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ହେବ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର,ସାମିଲ୍ ହେବେ....

Zee OdishaOdisha Entertainment

Asha Bhosle Last Rites Updates: କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୯୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଆଶାଙ୍କ ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ କାମ କରୁନଥିବା ସହ ଛାତି ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ୧୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଭୋଁସଲେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:37 AM IST

ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସମୟ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସକାଳ ୧୦:୦୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ, ପ୍ରଭୁ କୁଞ୍ଜ, ପେଡ୍ଦାର ରୋଡ୍, ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଶାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ପୂରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 

ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦାଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶାଙ୍କ ଶେଷ ଝଲକ ଦେଖିପାରିବେ। 

ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର:
ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଦାଦରସ୍ଥିତ ଶିବାଜୀ ପାର୍କ ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟଦା ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର(State Honours) କରାଯିବ।

ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି:
ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଶୋକ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ବଲିଉଡ ତାରକା ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଆମିର ଖାନ, କରୀନା କପୁର, ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାରମାନେ ଏହି ଦୁଃଖଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆନନ୍ଦ ଭୋସଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପେଡ୍ଦାର ରୋଡ୍ ଏବଂ ଦାଦର ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Asha Bhosle Last Rites Updates
Asha Bhosle Last Rites Updates
Odisha Capital Bhubaneswar
୭୯ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ...
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
USA Iran Conflict
ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ କୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା, ବଢ଼ିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ପ
top 10 news today
Top 10 News: ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହ୍ବାନଙ୍କୁ ବିହାର ଦାୟିତ୍ୱ, ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ୬ ସହର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର