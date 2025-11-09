Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2995082
Zee OdishaOdisha Entertainment

Baliyatra 2025: ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୀତ ଲୋକାର୍ପଣ

ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଡକସନ ଓ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଣ୍ଡପରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 09, 2025, 05:21 PM IST

Trending Photos

Baliyatra 2025: ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୀତ ଲୋକାର୍ପଣ

Baliyatra 2025: ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଡକସନ ଓ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଣ୍ଡପରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଯାଇଛି ।  ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଗୁରୁ ଡଃ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଡିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜିକା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବିନି ସାମଲ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଡ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାନର ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀଙ୍କ ସମେତ କଳାକାର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Also Read- Weekly Tarot Reading: ନଭେମ୍ବର ୧୦ରୁ ୧୬ କିପରି ବିତିବ ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- 8th Pay Commission: ଦରମା ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବ କମିଶନ, ଆସିବ ମୋଟା ଦରମା !

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ସଚେତନତା ଶିବିର
top 10 news today
Top 10 News: ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ ଭୂକମ୍ପ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ସରିଲା ପ୍ରଚାର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
India War
India War: ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହାଫିଜ ସଇଦର ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ
Pakistani warship
ଭାରତର ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର !, ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ
Nuapada Bye-Election
Nuapada Bye-Election: ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ