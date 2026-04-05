ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ୫ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା

ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ସହ ପ୍ରଯୋଜକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ରେ ସିରିଏଲ୍‌ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 05, 2026, 04:58 PM IST

Rahul Banerjee Death Case: ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତାଳସାରୀ ମେରାଇନ୍‌ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ସହ ପ୍ରଯୋଜକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ରେ ସିରିଏଲ୍‌ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଟିଭି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ଅରୁଣୋଦୟ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଓଡିଶା ସୀମାରେ ଥିବା ଦୀଘାରେ ଏକ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ଶେଷ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ୱେତା ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ।

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୪୩ ବର୍ଷୀୟ ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀ ରବିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦୀଘାରେ ତାଙ୍କ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ "ଭୋଲେ ବାବା ପାର କରେଗା" ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସିନ୍ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସିନ୍ ସରିବା ପରେ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନଥିଲେ।

ଏହିଠାରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଶେଷ ଭିଡିଓ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ପାଣିରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ସିନ୍ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭିଡିଓ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ସେ ପ୍ରବଳ ଢେଉ କିମ୍ବା ପାଣିର ଗଭୀରତା ଯୋଗୁଁ ବୁଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହେବ।

ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେଟରେ ଥିବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ କ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦୀଘାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ରାହୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ତାଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତା ଶ୍ୱେତା ମିଶ୍ର(Co-Actress)ଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭୂମିରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଆଘାତରେ। ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସୁଟିଂ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। 

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବୁଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ ଅରୁଣୋଦୟ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ବଙ୍ଗଳା ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ସାଥୀ ଅଭିନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କଳାକାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

