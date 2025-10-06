Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2950583
Zee OdishaOdisha Entertainment

Bharti Singh: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଫ୍ଟର୍ କ୍ୱିନ୍ ଭାରତୀ ସିଂହ, ସେୟାର କଲେ ଏହି ଫଟୋ...

ଭାରତୀ ସିଂହ ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପକୁ ଫ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା। ଏହି ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ।" ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଭିନନ୍ଦନର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। ଅନେକ ତାରକା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:50 PM IST

Trending Photos

Bharti Singh: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଫ୍ଟର୍ କ୍ୱିନ୍ ଭାରତୀ ସିଂହ, ସେୟାର କଲେ ଏହି ଫଟୋ...

Bharti Singh: ଲାଫ୍ଟର୍ କ୍ୱିନ୍ ଏବଂ ଟିଭି ହୋଷ୍ଟ ଭାରତୀ ସିଂହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନଲାଇନରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଟି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି।

ଭାରତୀ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ, ଭାରତୀ ସିଂହ ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପକୁ ଫ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା। ଏହି ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ।" ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଭିନନ୍ଦନର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। ଅନେକ ତାରକା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

 

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Nuapada Bye poll 2025
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତକୁ ସମାଲୋଚନା କଲା ବିଜେଡି, କହିଲା ରଙ୍ଗ ମରା ସରକାର
Nuapada Bye Poll- 2025
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: ଲାଗୁ ହେଲା ଆଚରଣ ସଂହିତା, ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ବନ୍ଦ
Asian Table tennis
ଏସୀୟ ଟେବଲ ଟେନିସ: ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୋଭା ପାଇଲା ଟେବୁଲ ଟେନିସ
crocodile attack
ଖରସ୍ରୋତାରେ ଅଘଟଣ, କନ୍ତିଆରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର
Bharti Singh
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଫ୍ଟର୍ କ୍ୱିନ୍ ଭାରତୀ ସିଂହ, ସେୟାର କଲେ ଏହି ଫଟୋ...