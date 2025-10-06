Bharti Singh: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଫ୍ଟର୍ କ୍ୱିନ୍ ଭାରତୀ ସିଂହ, ସେୟାର କଲେ ଏହି ଫଟୋ...

ଭାରତୀ ସିଂହ ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପକୁ ଫ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା। ଏହି ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ।" ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଭିନନ୍ଦନର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। ଅନେକ ତାରକା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Bharti Singh: ଲାଫ୍ଟର୍ କ୍ୱିନ୍ ଏବଂ ଟିଭି ହୋଷ୍ଟ ଭାରତୀ ସିଂହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନଲାଇନରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଟି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ, ଭାରତୀ ସିଂହ ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପକୁ ଫ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା। ଏହି ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ।" ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଭିନନ୍ଦନର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। ଅନେକ ତାରକା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.