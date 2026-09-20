Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Entertainment News Today:ବିଏନଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍‌ର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ,ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ଓ ସବମିଶନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେବା...

Entertainment News Today:ବିଏନଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍‌ର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ,ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ଓ ସବମିଶନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେବା...

Entertainment News Today: ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ବିଏନଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ଓ ସବମିଶନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 20, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:24 PM IST
Entertainment News Today:ବିଏନଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍‌ର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ,ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ଓ ସବମିଶନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେବା...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Commissionerate Police: ପୋଲିସ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା, ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଥାଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ
2
3
4
5