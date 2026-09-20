Entertainment News Today: ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ବିଏନଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ଓ ସବମିଶନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡିଭିଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକାର ଓ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ରଣନୀତି, ସବମିଶନ୍ ପରିଚାଳନା, ଉପଯୁକ୍ତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଫିଲ୍ମ ପୋଜିସନିଂ ଭଳି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସେବା https://filmfestival.bnrfilms.com ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଏନଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ର ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସଂସ୍ଥା ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୪୨ଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ୨୦୬ଟି ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛି।
ବିଏନଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି, “ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ରଣନୀତି ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭବକୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ସଂସ୍ଥାର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଓ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟତା କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବିଏନଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବ୍ଟାଇଟେଲିଂ, କ୍ଲୋଜ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ସନିଂ ଓ ଅଡିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ସର୍ଭିସେସ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।