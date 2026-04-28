Entertainment News: ଲୁହରେ ଭିଜିଲା କଳାଜଗତ, ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲେ ଏହି ବଡ଼ କଳାକାର

Entertainment News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଭରତ କପୁରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଭରତ କପୁର ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭରତ କପୁର ଅନେକ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ 'ସ୍ବର୍ଗ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭରତ କପୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଅବତାର ଗିଲ୍। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଅର୍ଗାନ ଫେଲ୍ୟୁଅର ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭରତ କପୁରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭରତ କପୁର ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ସୁସ୍ଥ ନଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇର ସିଓନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଅବତାର ଗିଲ୍ ଭରତ କପୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ସିଓନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା।"
ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ଅନେକ ତାରକା ଭରତ କପୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ଥିଏଟର ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ଭାରତ କପୁର ଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଦୁଃଖିତ। ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ମୋର ରହିଛି। ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।"
ଭାରତ କପୁର 70, 80, 90 ଦଶକରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭିଲେନ୍ ଏବଂ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଭରତ କପୁରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ "ନୁରୀ", "ରାମ ବଳରାମ", "ଆଖ୍ରି ରାସ୍ତା", "ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ", "ସ୍ୱର୍ଗ", "ଖୁଦା ଗାୱା", "ବରସାଟ", "ସାଜନ ଚାଚଲେ ସାସୁରାଲ" ଏବଂ "ରଙ୍ଗ" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
