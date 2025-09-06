Bollywood Actor Dies: ଦ୍ରିଶ୍ୟମ ଓ ସୂର୍ୟ୍ୟବଂଶୀରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ

Bollywood Actor Dies: ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରିଶ୍ୟମ୍ ଏବଂ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ତବ୍ବୁ ଏବଂ ମରଦାନୀରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ରେ ରହି ଫେମସ ହୋଇପାରିଥିଲେ।
Bollywood Actor Dies: ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଆଶିଷ ୱାରଙ୍ଗଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଶିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଦ୍ରିଶ୍ୟମ ଏବଂ ମରଦାନୀ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଦେହାନ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର ୫୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଶିଷ
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଅଭିନେତା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ଵ ଭୂମିକା ଏବଂ ସହାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରିଶ୍ୟମ୍ ଏବଂ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ତବ୍ବୁ ଏବଂ ମରଦାନୀରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ରେ ରହି ଫେମସ ହୋଇପାରିଥିଲେ।
ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେଉଁ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଧର୍ମବୀର ନାମକ ଏକ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ, ଟିଭି ଧାରାବାହିକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁହଁଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସେୟାର କରି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। IMDb ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ବମ୍ବେ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦୀପଶିଖା ନାଗପାଲ, ଦାନିଶ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ୟାଭି ଚହଲ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଶିଷ
ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ସମୟରେ, ଆଶିଷ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର କିଛି ବଡ଼ ନାମ, ଯେପରିକି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଆମିର ଖାନ, ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଅଜୟ ଦେବଗନ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍, ରଣଭୀର ସିଂହ, ଆଶୁତୋଷ ରାଣା, ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସହଯୋଗର ଝଲକ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ସେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
