Add Zee Business As A Preferred Source
App

Emraan Hashmi: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ୍‌ ହାସ୍‌ମୀ ସ୍ବାଇନ୍‌ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଇମ୍ରାନ ହାସମି କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଥିଲେ। ଫେରିବା ପରେ, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 29, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:07 PM IST
Emraan Hashmi: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ୍‌ ହାସ୍‌ମୀ ସ୍ବାଇନ୍‌ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ
Image Credit: ନିକଟରେ ଇମ୍ରାନ ତାଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତା ଦିଶା ପଟାନିଙ୍କ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇରେ &#039;ଆୱାରାପାନ ୨&#039;ର ଏକ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘ଶୁଦ୍ଧିକରଣ’କୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଲେ ରାହୁଲ: ବିଜେପି-RSS ବିରୋଧରେ ଲଗାଇଲେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
2
3
4
5