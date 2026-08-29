Emraan Hashmi tests positive for swine flue: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ୍ ହାସ୍ମୀ ସ୍ବାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଞ୍ଚିରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଇମ୍ରାନ । H1N1 ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । H1N1 ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଥିବା ଇଭେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ । ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ଇମ୍ରାନ ହାସମି କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଥିଲେ। ଫେରିବା ପରେ, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହି ଖବର ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ହାସମି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଆୱାରାପାନ 2' ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ୨୦୦୭ ମସିହାର ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ₹୨୦୦ କୋଟି ଆୟ କରିଛି।
ନିକଟରେ ଇମ୍ରାନ ତାଙ୍କ ସହ-ଅଭିନେତା ଦିଶା ପଟାନିଙ୍କ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇରେ 'ଆୱାରାପାନ ୨'ର ଏକ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟବଧାନରେ, ଏହି ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଭାବବିନିମୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ପାଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ହାସମୀ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର; ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫେରି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଛୁ, ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁକ୍ରବାର ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ଆମ ହାତ ଛାଡି ତୁମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।"