Actor Pankaj Tripathi: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ

Actor Pankaj Tripathi: ବଲିଉଡ୍ର ଖ୍ୟାତନାମା ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ତିୱାରିଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିହାରର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ତିୱାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ମଡେଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଟନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜର ବରୌଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲସଣ୍ଡ ଗାଁରେ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ରହିଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ତିୱାରୀ ପରିବାର ସହ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗତକାଲି ଜମି ବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ବିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବିଜେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିବାରୁ ପାଟନାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ପରିବାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏପଟେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ବିନୟ ତିୱାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅନୁରାଗୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।