Add Zee Business As A Preferred Source
App

Actor Pankaj Tripathi: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ

Actor Pankaj Tripathi: ବିହାରର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ତିୱାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ମଡେଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଟନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 22, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:18 AM IST
Actor Pankaj Tripathi: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମେରିକା-ଇରାନ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା, ବୈଠକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଇରାନ
America Iran Talks42 min ago
2
Petrol Diesel price1 hr ago
3
Top 10 news1 hr ago
4
odisha weather2 hrs ago
5
top 10 news todayJun 21