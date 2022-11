Pooja Bhatt Congress Bharat Jodo Yatra: ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଚାଲିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ

Pooja Bhatt Congress Bharat Jodo Yatra: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପୂଜା ଭଟ୍ଟ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯାତ୍ରା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେରଳର ୱାୟନାଡରୁ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ପୂଜା ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୂଜା ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ପୂଜା ଭଟ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥି ସହିତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଫ୍ରେମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପୂଜା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ପୂଜା ଭଟ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ କଳାକାର, ଯିଏ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୂଜା ଭଟ୍ଟ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୋଲ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ହାତ ହଲାଇ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।

Actress-filmmaker Pooja Bhatt briefly joins the Congress party's Bharat Jodo Yatra. The Yatra resumed from Hyderabad city in Telangana this morning.

(Source: AICC) pic.twitter.com/eIBiFQaLXi

— ANI (@ANI) November 2, 2022