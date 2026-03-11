Randeep Hooda: ୪୯ ବର୍ଷରେ ବାପା ହେଲେ ଅଭିନେତା ରଣଦୀପ ହୁଡା, ସେୟାର କଲେ ଝିଅର ଫଟୋ...

Randeep Hooda: ବାପା ହେଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରଣଦୀପ ହୁଡା। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ନବଜାତ କନ୍ୟାକୁ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏବଂ ଲିନ୍ ଲୈସରାମଙ୍କ ଝିଅର ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ରୋହତକ ଜିଲ୍ଲାର ଜସିଆ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲିନ୍ ଲୈସରାମ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ମଙ୍ଗଳବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦାଦା ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା।"
ରଣଦୀପ ହୁଡା ଏବଂ ଲିନ୍ ଲାଇଶ୍ରାମ ୨୦୨୩ ନଭେମ୍ବର ୨୯ରେ ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲରେ ପାରମ୍ପରିକ ମୈତେଇ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହରେ କେବଳ ନିକଟତମ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ନିଜେ ଜଣେ ବାପା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପିତା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେବି ବମ୍ପ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ:
ଲିନ୍ ଲୈସରାମ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କାମ କରିବା ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି।
