Bollywood actor Death: ବଲିଉଡରେ ଶୋକରେ ଛାୟା! ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବଲିଉଡର ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା...

ସେ ଜାଭିୟର କଲେଜ ଏବଂ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସତୀଶ ଶାହ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା "ଭଗବାନ ପର୍ଶୁରାମ", ଏହା ପରେ ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଶାଇଙ୍କ "ଅଜୀବ ଦାସ୍ତାନ", "ଗମନ", "ଉମରାଓ ଜାନ", "ଶକ୍ତି", "ଜାନେ ଭି ଦୋ ୟାରୋଁ", "ବିକ୍ରମ ବେତାଲ" ଏବଂ "ମୈଁ ହୁଁ ନା", "ହମ୍ ଆପକେ ହେ କୌନ୍" ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ।
Bollywood actor Death: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ଏକ ଦୁଖଃଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୭୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହ। ସେ ଆଜି ତଥା ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି।
ସତୀଶଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ ତକ୍ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କଳାଜଗତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ। ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତରୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପିୟୁଷ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅସରାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସତୀଶଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଦେଇଛି। ସେ "ସାରାଭାଇ ଭର୍ସେସ ସାରାଭାଇ" ଶୋ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରବଦନ ସାରାଭାଇ(ଯିଏକି ଇନ୍ଦୁ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା) ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସତୀଶ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କମେଡି ରୋଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।
Feeling extremely sad to share that we’ve lost a great artist & my dearest friend of over 40 years. It’s hard to believe—I had spoken to him just two days ago. Satish Bhai, you will truly be missed. Your immense contribution to film and television will never be forgotten. pic.twitter.com/IXuXI1AYhA
— Johny Lever (@iamjohnylever) October 25, 2025
ସତୀଶ ଶାହଙ୍କ ବିଷୟରେ:
The man who made sarcasm an art.
Goodbye Indravadhan Sarabhai — thank you for all the laughter, Satish Shah. pic.twitter.com/CZOgekW3fF
— Naina Chaturvedi (@Naina_2892) October 25, 2025
“Satish is master of improvisation. Very few actors can improvise so much, so quickly.”
“The Shah of Comedy. He is the most famous TV personality in the country today.”
Happy Birthday Satish Shah @sats45 pic.twitter.com/yd3QKQmu09
— Film History Pics (@FilmHistoryPic) June 25, 2020
ସତୀଶ ଶାହ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ସିଟକମ୍ "ୟେ ଜୋ ହେ ଜିନ୍ଦେଗି" ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଶୋ'ର ୫୫ ଏପିସୋଡ୍ ରେ, ଅଭିନେତା ୫୫ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ "ଫିଲ୍ମି ଚକ୍କର" ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ "ସାରାଭାଇ ଭର୍ସେସ୍ ସାରାଭାଇ" ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲା। ରତ୍ନା ପାଠକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା
indravadhan sarabhai you will always be famous
satish shah pic.twitter.com/fcKQxSnqtQ
— ѕтαяк (@RaddaIncoming) October 25, 2025
