Bollywood: ଏହି ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ 'ଓ ରୋମିଓ' ଟ୍ରେଲର

ଶାହିଦ କପୁର ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:51 PM IST

O Romeo Trailer: ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଓ ରୋମିଓ' ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସିନେମାର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିରେ ଅପଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଫରିଦା ଜଲାଲଙ୍କୁ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ଫିଲ୍ମ 'ଓ ରୋମିଓ' ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି। ଶାହିଦ କପୁର ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ।

ଶାହିଦ କପୁର ମଙ୍ଗଳବାର ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 'ଓ ରୋମିଓ' ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରରେ ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଷ୍ଟରର କ୍ୟାପସନରେ, ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଓ ରୋମିଓ'ର ଟ୍ରେଲର ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନମ୍ବର ୱାନ୍।" ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ୱାଓ।" ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମର ସିନେମା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି।" ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, "ଓ ରୋମିଓ" ଫିଲ୍ମଟି ବିଶାଲ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ସିନେମା। ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୃପ୍ତି ଡିମରି, ଦିଶା ପଟାନି, ନାନା ପାଟେକର, ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସେ, ଅଭିନାଶ ତିୱାରୀ, ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ, ଅରୁଣା ଇରାନୀ, ଫରିଦା ଜଲାଲ ଭଳି ଷ୍ଟାରମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

Also Read- Gold Rate: ସୁନା ଆକାଶଛୁଆଁ! ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ତାଜା ଅପଡେଟ୍

Also Read- ମିଳିଲା ଅନୁମତି, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ

