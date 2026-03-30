Varun Dhawan: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କ ଝିଅକୁ ହୋଇଛି କି ରୋଗ? ନିଜେ କଲେ ଖୁଲାସା

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:07 PM IST

Varun Dhawan: ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧାୱନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନତାଶା ଦଲାଲ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଅଭିଭାବକ ହୋଇଥିଲେ । ଏକ କନ୍ୟାସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏହି କପଲ୍ । ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ, ବରୁଣ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଲାରାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲାସିଆ (DDH) ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ହିପ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ସକେଟରୁ ବାହାରକୁ ଖସିଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲାରାର ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା ସେ। 

ହିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲାସିଆ ଅଫ୍ ଦି ହିପ୍ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ-:
ବରୁଣ ଧାୱନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲାରାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବୟସରେ DDH ରୋଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହିପ୍ ତାର ସକେଟରୁ ବାହାରକୁ ଖସିଯାଏ, ଯାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କର ବିପଦ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଲାରାଙ୍କୁ DDH ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ହିପ୍ ତା’ର ସକେଟରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଅଢ଼େଇ ମାସ ପାଇଁ ସ୍ପାଇକା କାଷ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ସମସ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବରୁଣ ଧାୱନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, DDH ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।

ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପିଲାର DDH ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନିତମ୍ବ ତା'ର ସକେଟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ।

  • ପିଲାର ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
  • ଜଙ୍ଘରେ ଚର୍ମ ଗଣ୍ଠି ଦେଖାଯାଏ।
  • ଗୋଡ଼ର ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ନମନୀୟତା ହ୍ରାସ ପାଏ।
  • ପିଲାଟି ଶିଥିଳ ବା ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ।
  • ପିଲାଟି ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ।

ଶିଶୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ନିତମ୍ବ ସନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରି DDH ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ପରେ ପିଲାର ପିଠି ଅସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ୪ ରୁ ୬ ମାସରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ପରିବାରରେ ନିତମ୍ବ ସମସ୍ୟାର ଇତିହାସ ଥାଏ, ପିଲାଟି ଓଲଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ପିଲାଟି ଯମଜ, ତେବେ DDH ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ।

Also Read: Liver Cancer Signs: ଡାଏବେଟିସ ରୋଗୀ ଭୁଲରେ ଖାଆନ୍ତୁନି ଏହିସବୁ ଫଳ...ନଚେତ୍ ଲିଭର କ୍ୟାନସର !

Also Read: Weekly Financial Horoscope: ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୬ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Varun Dhawan
Varun Dhawan: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କ ଝିଅକୁ ହୋଇଛି କି ରୋଗ? ନିଜେ କଲେ ଖୁଲାସା
Odisha assembly
ଜୁନ୍‌ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସେବା
Shocking News
Shocking News: ଆସିଲା କଠୋର ବିଲ୍, ବାପା ମାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ଦରମା କାଟି ରଖିବେ ସରକାର
#JEEAdmitCard
JEE Admit Card: ଜାରି ହେଲା ଜେଇଇ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼...