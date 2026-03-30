Varun Dhawan: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କ ଝିଅକୁ ହୋଇଛି କି ରୋଗ? ନିଜେ କଲେ ଖୁଲାସା

Trending Photos
Varun Dhawan: ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧାୱନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନତାଶା ଦଲାଲ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଅଭିଭାବକ ହୋଇଥିଲେ । ଏକ କନ୍ୟାସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏହି କପଲ୍ । ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ, ବରୁଣ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଲାରାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲାସିଆ (DDH) ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ହିପ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ସକେଟରୁ ବାହାରକୁ ଖସିଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲାରାର ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା ସେ।
ହିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲାସିଆ ଅଫ୍ ଦି ହିପ୍ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ-:
ବରୁଣ ଧାୱନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲାରାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବୟସରେ DDH ରୋଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହିପ୍ ତାର ସକେଟରୁ ବାହାରକୁ ଖସିଯାଏ, ଯାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କର ବିପଦ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଲାରାଙ୍କୁ DDH ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ହିପ୍ ତା’ର ସକେଟରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଅଢ଼େଇ ମାସ ପାଇଁ ସ୍ପାଇକା କାଷ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ସମସ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବରୁଣ ଧାୱନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, DDH ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପିଲାର DDH ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନିତମ୍ବ ତା'ର ସକେଟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ।
ଶିଶୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ନିତମ୍ବ ସନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରି DDH ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ପରେ ପିଲାର ପିଠି ଅସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ୪ ରୁ ୬ ମାସରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ପରିବାରରେ ନିତମ୍ବ ସମସ୍ୟାର ଇତିହାସ ଥାଏ, ପିଲାଟି ଓଲଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ପିଲାଟି ଯମଜ, ତେବେ DDH ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.