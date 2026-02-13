ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ, "ଧୁରନ୍ଧର" ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ମିଳିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Bollywood News: ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂହ ଏବଂ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଧମକ ଆସିଛି । ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଁରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରଣବୀରଙ୍କ ସହ ପୂରା ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି । ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ଜରିଆରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ, "ଧୁରନ୍ଧର" ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ମିଳିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ହରି ବକ୍ସର ପଠାଇଥିଲେ, ଯିଏ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପରି ଯଦି ସେ ନିଜ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି। ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
"ସିଙ୍ଘମ" ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପରେ, "ଧୁରନ୍ଧର" ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ମିଳିଛି। ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ଯଦି ରଣବୀର ସିଂହ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି। ଏହି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ରେ, ହରି ବକ୍ସର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ବଲିଉଡ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଭଏସ୍ ନୋଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ, "ରଣବୀର ସିଂହ, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଯାହା ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାତ ପିଢ଼ି ମନେ ରଖିବ। ତୁମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ କହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।" ମେସେଜରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, "ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ତୁମ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା, ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟ, ଫେରିବା ସମୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଠିକଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେ ତୁମକୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏହା ହେବା ପରେ, ତୁମେ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବ। ଆମେ ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇନରେ ରୁହ।"
ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଭଏସ୍ ନୋଟଟି ଏକ VPN (ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ) ବ୍ୟବହାର କରି ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରେରକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରେରକ ନିଜକୁ ହରି ବକ୍ସର ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ କି ନାହିଁ ତାହା ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।
ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରୋଟନ୍ ମେଲ୍ କିମ୍ବା VPN ପରି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ମେସେଜ୍ ପଠାଯାଏ, ଯାହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। 1990 ଦଶକର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କପିକ୍ୟାଟ୍ ଅପରାଧୀମାନେ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ନାମରେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି, ଏହା ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କପିକ୍ୟାଟ୍ ଅପରାଧୀଙ୍କ କାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
ପୋଲିସ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ମାମଲା ବ୍ୟତୀତ, କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମ୍ପ୍ରତି ଧମକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ରଣବୀର ସିଂହ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଆବାସିକ ସମାଜର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପୋଲିସକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହା ସମାଜର ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ।
ଧମକ ପରେ, ରଣବୀରଙ୍କ ୱାର୍ଲି ବାସଭବନ "ବ୍ୟୁ ମୋଣ୍ଡେ" ରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଧମକ ବଲିଉଡରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଆୟୁଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସୁଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରେରକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ମେସେଜର ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
