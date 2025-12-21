Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3048820
Zee OdishaOdisha Entertainment

Nora Fatehi Accident: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୋରା ଫତେହୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର

Nora Fatehi Accident: ତାଙ୍କ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସିଟି ସ୍କାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇନଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କହିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ନୋରା ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:20 PM IST

Trending Photos

Nora Fatehi Accident: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୋରା ଫତେହୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର

Nora Fatehi Accident: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ନୋରା ଫତେହୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଖରାପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ଧେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଶିବଡିରେ ସନବର୍ଣ୍ଣ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜେ ଡେଭିଡ୍ ଗୁଏଟାଙ୍କ ସହ ଏକ କନସର୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନୋରା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କେୟାର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ସିଟି ସ୍କାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ୍ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ।

ତଥାପି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ନୋରାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନୋରାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

ନୋରା ଫତେହିଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା

Add Zee News as a Preferred Source

ଏକ ଜାତୀୟ ଖବର ଦାତାଙ୍କ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, "ନୋରା ଫତେହୀ ସନବର୍ଣ୍ଣ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଡେଭିଡ୍ ଗୁଏଟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସିଟି ସ୍କାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇନଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କହିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ନୋରା ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କିନ୍ତୁ ନୋରା ଫତେହୀ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ

ସୂତ୍ର ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନୋରା କାମକୁ ଫେରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ସେ ଶନିବାର ସନବର୍ଣ୍ଣ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ଆଉ ନୋରାଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଜି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଭୁ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବେଶି କିଛି ହୋଇନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

fallback

ଜିମି ଫାଲନଙ୍କ ଶୋ’ରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନୋରା ସମ୍ପ୍ରତି ଜିମି ଫାଲନଙ୍କ "ଦି ଟୁନାଇଟ୍ ଶୋ’ରେ ତାଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ଡେବ୍ୟୁ ସମୟରେ "ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଆଇ ନୋ? (ଜଷ୍ଟ ଏ ଗାର୍ଲ)" ଗାଇଥିଲେ। ସେ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କନସର୍ଟ "ଅନଟୋଲ୍ଡ" ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

Also Read: Food For Haemoglobin: ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ସ୍ତର ବଢାନ୍ତୁ ଏମିତି...ପାଖ ମାଡ଼ିବନି କୌଣସି ବି ରୋଗ !

Also Read: 2026 Odia Rashiphala: ଜାନୁଆରୀରେ ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ..୪ ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ ସହ ଧନବାନ

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

UIIC Apprentices Recruitment 2025
UIIC Recruitment 2025: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମାଆ, ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୬ ଜିଲ୍
Ollywood News
ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ! ଏତଲା ଦେଲେ ମାଆ ସେଫାଳି ସୁନା
ac train fare hike
Train Fare: ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଲା ଭଡ଼ା
Agnibeer
ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିଖବର, ଅର୍ଦ୍ଧସୈନିକ ବଳରେ ରହିବ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ