Deepika Padukone: ପୁଣି ଥରେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୀପିକା, ସେସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝିଅ ସହ ଛାଡ଼ିଲେ ଏପରି ଫଟୋ...

Deepika Padukone: ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍। ତାଙ୍କ ଝିଅ, ଦୁଆ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ବେଶି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଦୀପିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଣବୀର ସିଂହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଜି ଏହି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଖୁସି ଖବର ବାଣ୍ଟିବାର ନିଆରା ଉପାୟ:
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣର ଖବର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ, ସେ ଛୋଟ ଦୁଆକୁ ଏକ ଗର୍ଭଧାରଣ କିଟ୍ ଧରିଥିବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପରିବାରରେ ଏକ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସୁଥିବାର ଖବର ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଦୀପିକା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଧାରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥର, ସେ ସମାନ ଶୈଳୀ ବାଛିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଝିଅର ଖୁସି:
ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝିଅ, ଦୁଆ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୁଆ ଅର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେମାନେ ଏହି ନାଁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ବାଛିଥିଲେ। ଦୁଆ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବୟସର।ଦୀପିକା ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାଆ ହେବା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଦୁଆଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଉଛି। ଦୁଆ, ଏବେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଖୁବ୍ ଶିଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।
ରଣବୀର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖୁସି ଖବର ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ। ଦୀପିକା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏକ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଏବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। #DeepikaSecondPregnancy ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି।
