Actress Diagnosed With Cancer: ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର୍ ହେଲା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନ...କ୍ୟାନସରର ୪ର୍ଥ ଷ୍ଟେଜରେ ବଲିଉଡର ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ

Actress Diagnosed With Cancer: କର୍କଟ ରୋଗ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର କେବଳ କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଥରହର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଗତି କରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତନିଷ୍ଠା ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତନିଷ୍ଠା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଲିଗୋ ମେଟାଷ୍ଟାଟିକ୍ କର୍କଟ (ସ୍ତନ କର୍କଟ)ର ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ପୀଡିତ। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତନିଷ୍ଠା ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ତନିଷ୍ଠା ଚାଟାର୍ଜୀ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ
ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଛି। ଏବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତନିଷ୍ଠା ଚାଟାର୍ଜୀ ଏହାର କବଳରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ରବିବାର ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ସଦ୍ୟତମ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତନିଷ୍ଠା ଲେଖିଛନ୍ତି - ଗତ ୮ ମାସ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ହରାଇବା ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଏହାର ଶିକାର ହେବା। ୮ ମାସ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଲିଗୋ ମେଟାଷ୍ଟାଟିକ୍ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ।
ମୋର ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଜଣେ ୭୦ ବର୍ଷୀୟା ମା ଏବଂ ଜଣେ ୯ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୋର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହା କାହିଁକି ହେଲା।
ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଏହି ପ୍ରେମ ପାଇଲି, ଯାହାଙ୍କର ଅଟଳ ସମର୍ଥନ, ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ, ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି, ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାନବିକତା ମୋତେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ତନିଷ୍ଠା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିୟା ମିର୍ଜା ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ତନିଷ୍ଠା ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ସିନେମା
ତନିଷ୍ଠା ଚାଟାର୍ଜୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ସିନେମାର ନାମ ନିମ୍ନଲିଖିତ:
ସ୍ୱରାଜ
ବ୍ରିକ୍ ଲେନ୍
ହ୍ୱାଇଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ
ବମ୍ବେ ସମର୍
ରୋଡ୍ ମୁଭି
ଜଲ୍ ପରି
ମାସୁନ୍ ସୁଟଆଉଟ୍
ବିୟଣ୍ଡ୍ ଦି କ୍ଲାଉଡ୍ସ
ଦ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲର
