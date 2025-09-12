Disha Patani: ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼, ନିଜକୁ ଦାୟୀ କଲା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍

Disha Patani house firing: ବରେଲିରେ ଥିବା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟନୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ଟା ସମୟରେ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦିଶା ପାଟନୀଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ଘରର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇଛି ପୋଲିସ: ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରେଲି ପୋଲିସ ଦିଶା ପାଟନୀଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବରେଲି ପୋଲିସ ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ଫେସବୁକରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରୋହିତ ଗୋଲ୍ଡି ବରାଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟନୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ବରେଲି ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି।
ଦିଶା ପାଟନୀଙ୍କ ବାପା ଜଗଦୀଶ ପାଟନୀ ଯିଏ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡେପୁଟି ଏସପି। ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ସର ଏହି ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦିଶା ପାଟନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମେଜର ଖୁସ୍ବୁ ପାଟନୀ, ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏବଂ କଥାବାଚକ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମାମଲା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ଟା ସମୟରେ ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ସର ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଇକ୍ ରେ ଆସିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଘରର ଦ୍ୱାର ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହା ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବରେଲିର ବରିଷ୍ଠ ଏସପି ଅନୁରାଗ ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବରେଲି ଅଞ୍ଚଳର ଥାନା କୋତୱାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସିଓ ଜଗଦୀଶ ପାଟନୀଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
