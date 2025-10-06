ଦୁଃଖଦ ଖବର! କ୍ୟାନ୍ସରର ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜରେ ବଲିଉଡର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ସେୟାର କଲେ ଏପରି ଫଟୋ...

ଲୋକମାନେ ୬୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନଫିସାଙ୍କ ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ଆତ୍ମ-ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିବାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ପଜିଟିଭ୍ ପାୱର"।
Trending Photos
Bollywood News: ବଲିଉଡର ଅନେକ କଳାକାର କର୍କଟ ରୋଗର ଶୀକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏହି ରୋଗ ସହ ଲଢି ଏଥିରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କଳାକାର ଏହି ରୋଗ ଯୋଗୁ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନଫିଶା ଅଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁରେ ସେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ବଲିଉଡର ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନଫିସା ଅଲ୍ଲୀ କର୍କଟ ରୋଗର ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେମୋଥେରାପି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ୬୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନଫିସାଙ୍କ ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ଆତ୍ମ-ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିବାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ପଜିଟିଭ୍ ପାୱର"।
ନଫିସା ଅଲି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ସେ ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମୋଥେରାପି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର କେଶ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେମୋଥେରାପି କରାଯାଉଛି:
ନଫିସା ଅଲ୍ଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ କେମୋଥେରାପି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗତକାଲି ମୋର PET ସ୍କାନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କେମୋଥେରାପିକୁ ଫେରି ଆସୁଛି କାରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ।"
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନଫିସା ଅଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପେରିଟୋନିଆଲ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୮ ରେ, ପ୍ରଥମେ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୧୯ ରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ କର୍କଟ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.