ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବନେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା । ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ୭୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ କୋକିଲାବେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କୁକୁ କୋହଲି ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ "ଫୁଲ ଔର କାଣ୍ଟେ" ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ IFTDA (ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଘ)ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ 'ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ'କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁକୁ କୌଣସି ପୂର୍ବ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ନଥିଲେ; ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। କୁକୁ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କୁକୁ କୋହଲି ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅରୁଣା ଇରାନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଥିଲା; ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ରୀତା କୋହଲିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଥିଲେ, ପୂଜା ଏବଂ କରିଶ୍ମା। ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା। କୁକୁ ଏବଂ ଅରୁଣା ଇରାନୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ନଥିଲେ।
ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କୁକୁ କୋହଲି 'ଫୁଲ ଔର କାଣ୍ଟେ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧୁ, ଅରୁଣା ଇରାନୀ, ଜଗଦୀପ ଏବଂ ଅମରୀଶ ପୁରୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରମୁଖ ତାରକାମାନେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ 'ସୁହାଗ' ଏବଂ 'କୋହରାମ' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ।
ଅରୁଣା ଇରାନୀ ଏବଂ କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଦୁହେଁ 'କୋହରାମ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ସେଟରେ, ଏପରି ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲେ। ଏହା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲୁ, ଏବଂ ଶେଷରେ, ଆମେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କାହାକୁ ବିବାହ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ।