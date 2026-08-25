Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବନେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କ ୭୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ "ଫୁଲ ଔର କାଣ୍ଟେ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 25, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:13 PM IST
ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବନେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
Image Credit: ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ବନେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁକୁ କୋହଲିଙ୍କ ୭୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ବାଳ I & PR ବିଭାଗର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
2
3
4
5