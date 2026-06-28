/Bollywood Director Rohit Shetty: ବଲିଉଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକ!ମାଗିଲେ ୨୦ କୋଟି...

Bollywood Director Rohit Shetty: ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଲିଉଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକ ମିଳିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସକାଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ କରି ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କଠାରୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଓ ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରେ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଜିମ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ହରିୟାଣାରୁ ମୋଟ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କଲ୍ଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କିଏ ରହିଛି, ସେନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ 'ଖତରୋ କେ ଖିଲାଡ଼ି ସିଜନ-୧୫' ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସିଜନର ଶୁଟିଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେପ୍ ଟାଉନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇରୁ ଏହି ଶୋ ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ସିଜନରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା, ହର୍ଷ ଗୁଜରାଲ, ରୁବିନା ଦିଲୈକ ଓ ଫରାହାନା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକା ନଜର ଆସିବେ।