Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Bollywood Director Rohit Shetty: ବଲିଉଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକ!ମାଗିଲେ ୨୦ କୋଟି...

Bollywood Director Rohit Shetty: ବଲିଉଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକ!ମାଗିଲେ ୨୦ କୋଟି...

ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଜିମ୍‌ରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ହରିୟାଣାରୁ ମୋଟ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 28, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:09 AM IST
Bollywood Director Rohit Shetty: ବଲିଉଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକ!ମାଗିଲେ ୨୦ କୋଟି...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଆଜି ସାଢ଼େ ୧୦ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJun 27
2
Odia NewsJun 27
3
Indian Navy Recruitment 2026Jun 27
4
FIFA 2026Jun 27
5
Odia NewsJun 27