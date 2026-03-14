Entertainment News: କଳାଜଗତରେ ଖେଳିଗଲା ଶୋକର ଛାୟା, ଆଖିବୁଜିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ

Entertainment News: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧୁ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ୭୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇଦେଇଛି। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
ସୁଭାଷ ଘାଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧୁ ମଲହୋତ୍ରା ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସୁଭାଷ ଘାଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଘାଇ ମଧୁଙ୍କୁ ଜଣେ "ନମ୍ର" ମହିଳା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ "ଲମହି ଜୁଦାଇ" ଗୀତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନୀ ଗାୟିକା ରେଶମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଥିବା ଏକ ଲୋକଗୀତ ଥିଲା।
ସୁଭାଷ ଘାଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ?
ସୁଭାଷ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ପରଦାରେ ଚମକଦାର ଆଖି ଥିବା ଜଣେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଗୀତ ଅମର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।" ମଧୁ ମଲହୋତ୍ରା "ସତ୍ତେ ପେ ସତ୍ତା," "ରିସ୍ତା କାଗଜ କା," "କର୍ଜ," "ହିରୋ," "ବିଶ୍ୱନାଥ," ଏବଂ "କୟାମତ" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ।
ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କେଉଁଠାରେ ହେବ?
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧୁ ମଲହୋତ୍ରା ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ୭୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଓଶିୱାରା ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯାଇଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ବଲିଉଡର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ।
ମଧୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବେ
ମଧୁ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମଧୁ ମଲହୋତ୍ରା ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିବ।
