Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3016372
Zee OdishaOdisha Entertainment

Dharmendra Deol Died: ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ, ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ୮୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। "ହି-ମ୍ୟାନ୍" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:51 PM IST

Trending Photos

Dharmendra Deol Died: ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ, ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା

Dharmendra Deol Died:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ୮୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। "ହି-ମ୍ୟାନ୍" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା।IANS ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ପବନ ହଂସ ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯିବ। ତେବେ ଏନେଇ ପାରିବାରିକ ସୂତ୍ରରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେୱଲ କୃଷ୍ଣ ଦେଓଲ। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୮, ୧୯୩୫ରେ ପଞ୍ଜାବର ନାସରାନି ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ୨୦୨୫ରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଂକଟାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଥିଲେ। ହେମା ମାଳିନୀ, ସନି ଦେଓଲ, ଏଶା ଦେଓଲ, କରଣ ଦେଓଲ, ରାଜବୀର ଦେଓଲ ଏବଂ ଅଭୟ ଦେଓଲ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍ ଦେଖିବାକୁ ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ୧୯୬୦ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମ "ଦିଲ୍ ଭୀ ତେରା ହମ୍ ଭୀ ତେରେ" ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ୧୯୬୧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ"ରେ ଏକ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ | ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ୬୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ହିଟ୍, ସୁପରହିଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶୋଲେ (୧୯୭୫), ଚୁପକେ ଚୁପକେ (୧୯୭୫), ସୀତା ଔର ଗୀତା (୧୯୭୨), ଧରମଭୀର (୧୯୭୭), ଫୁଲ ଔର ପଥର୍ (୧୯୬୬), ଜୁଗ୍ନୁ (୧୯୭୩), ଏବଂ ୟାଦନ୍ କି ବାରାତ୍ (୧୯୭୩) ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ତେବେ ସଦ୍ୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ଅମିର ଖାନ, ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିକଟସ୍ଥ ୱିଲେ ପାର୍ଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Petrol price hike
ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ତୈଳଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ଦର
Justice Surya Kant
Justice Surya Kant : ଶପଥ ନେଲେ ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ
india gate protest
India Gate protest: ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odisha government
ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି