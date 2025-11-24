Dharmendra Deol Died: ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ, ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା

Trending Photos
Dharmendra Deol Died:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ୮୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। "ହି-ମ୍ୟାନ୍" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା।IANS ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ପବନ ହଂସ ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯିବ। ତେବେ ଏନେଇ ପାରିବାରିକ ସୂତ୍ରରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେୱଲ କୃଷ୍ଣ ଦେଓଲ। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୮, ୧୯୩୫ରେ ପଞ୍ଜାବର ନାସରାନି ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧, ୨୦୨୫ରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଂକଟାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଥିଲେ। ହେମା ମାଳିନୀ, ସନି ଦେଓଲ, ଏଶା ଦେଓଲ, କରଣ ଦେଓଲ, ରାଜବୀର ଦେଓଲ ଏବଂ ଅଭୟ ଦେଓଲ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍ ଦେଖିବାକୁ ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ୧୯୬୦ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମ "ଦିଲ୍ ଭୀ ତେରା ହମ୍ ଭୀ ତେରେ" ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ୧୯୬୧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ"ରେ ଏକ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ | ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ୬୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ହିଟ୍, ସୁପରହିଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶୋଲେ (୧୯୭୫), ଚୁପକେ ଚୁପକେ (୧୯୭୫), ସୀତା ଔର ଗୀତା (୧୯୭୨), ଧରମଭୀର (୧୯୭୭), ଫୁଲ ଔର ପଥର୍ (୧୯୬୬), ଜୁଗ୍ନୁ (୧୯୭୩), ଏବଂ ୟାଦନ୍ କି ବାରାତ୍ (୧୯୭୩) ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ସଦ୍ୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ଅମିର ଖାନ, ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିକଟସ୍ଥ ୱିଲେ ପାର୍ଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
