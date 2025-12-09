Prem Chopra: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା...ବଲିଉଡର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ

Prem Chopra: ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଆଓର୍ଟିକ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାଓ ଓପନ୍-ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ବିନା TAVI ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲଭକୁ ସଫଳତାର ସହ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।
Prem Chopra: ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଏହି ଜୀବନଘାତକ ଅବସ୍ଥା ଓପନ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିନେତା ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଶର୍ମନ ଜୋଶୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଶର୍ମନ ଜୋଶୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଲମ୍ବା କ୍ୟାପସନ ସହିତ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା ଗୁରୁତର ଆଓର୍ଟିକ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର TAVI (ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ୟାଥେଟର ଆଓର୍ଟିକ ଭଲଭକୁ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍) ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୋଲା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିନା ହୃଦୟର ଆଓର୍ଟିକ ଭଲଭକୁ ମରାମତି କରେ। ଏବେ, ଜ୍ୱାଇଁ ତଥା ଅଭିନେତା ଶର୍ମନ ଜୋଶୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
ଶର୍ମନ ଜୋଶୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି
ଶର୍ମନ ଜୋଶୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନୀତିନ ଗୋଖଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭେନସନାଲ୍ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ରବିନ୍ଦର ସିଂହ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଆଓର୍ଟିକ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାଓ ଓପନ୍-ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ବିନା TAVI ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲଭକୁ ସଫଳତାର ସହ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।
ଆଓର୍ଟିକ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ କ'ଣ?
ତେବେ ଆଓର୍ଟିକ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ହୃଦରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଆଓର୍ଟିକ ଭଲଭ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହୃଦୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ଶରୀର ଏବଂ ଆଓର୍ଟାକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବିଚଳିତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର
ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ୩୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ "ବିଦ୍ୟା" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ।
