Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2974794
Zee OdishaOdisha Entertainment

Entertainment News: ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସିଲେ ବଲିଉଡର ଏହି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ

Entertainment News: ବଲିଉଡ଼ରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ସଙ୍ଗୀତକାର ସଚିନ୍ ସାଂଘଭିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:49 PM IST

Trending Photos

Entertainment News: ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସିଲେ ବଲିଉଡର ଏହି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ

Entertainment News: ବଲିଉଡ଼ରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ସଙ୍ଗୀତକାର ସଚିନ୍ ସାଂଘଭିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍।  ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେ ଜାମିନ୍ ରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,  ଜଣେ ୨୯ ବର୍ଷିୟ ଯୁବତୀ ସଚିନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ALSO READ: Cyclone Montha Alert: ବାତ୍ୟା 'ମନ୍ଥା'କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍,ଏଇଠି କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ତଫଲ!ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏହି ୩ ଜିଲ୍ଲା

ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୨୦୨୪ ଫେବୃଆରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସାଂଘଭିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ ସଚିନ। ଏ-ପରିକି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା-ପରେ ସଚିନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଯୁବତୀ ଜଣକଙ୍କୁ ସଚିନ  ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହିଁ  ପ୍ରଥମେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସଚିନ୍ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ବେଲ୍ ରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି।  ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ, ସେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମୀ 'ସ୍ତ୍ରୀ-୨ 'ଏବଂ 'ଭେଡ଼ିଆ'ରେ  ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିଛନ୍ତି। 

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଚିହ୍ନଟ, ଆଚରଣଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
Police Constable Recruitment 2025
ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡିଥିବା ୪୨୧୯ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ହେବ ପୂରଣ
state cabinet meeting
State Cabinet Meeting: ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ବୈଠକ
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର