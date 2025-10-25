Entertainment News: ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସିଲେ ବଲିଉଡର ଏହି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ

Entertainment News: ବଲିଉଡ଼ରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ସଙ୍ଗୀତକାର ସଚିନ୍ ସାଂଘଭିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍।
Entertainment News: ବଲିଉଡ଼ରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ସଙ୍ଗୀତକାର ସଚିନ୍ ସାଂଘଭିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେ ଜାମିନ୍ ରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ୨୯ ବର୍ଷିୟ ଯୁବତୀ ସଚିନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୨୦୨୪ ଫେବୃଆରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସାଂଘଭିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ ସଚିନ। ଏ-ପରିକି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା-ପରେ ସଚିନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଯୁବତୀ ଜଣକଙ୍କୁ ସଚିନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସଚିନ୍ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ବେଲ୍ ରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ, ସେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମୀ 'ସ୍ତ୍ରୀ-୨ 'ଏବଂ 'ଭେଡ଼ିଆ'ରେ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିଛନ୍ତି।
