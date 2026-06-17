Bollywood Singer: ବଲିଉଡ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଳକା ୟାଗ୍ନିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି।
ସୋନୁ ନିଗମ: ପିଞ୍ଚ୍ଡ୍ ନର୍ଭ ସମସ୍ୟା
ସମ୍ପ୍ରତି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ସୋନୁ ନିଗମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଞ୍ଚ୍ଡ୍ ନର୍ଭ ନାମକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ। ସେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି MRI, CT ସ୍କାନ ଏବଂ କଠିନ ଫିଜିଓଥେରାପି ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନେଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ବା ପେନ୍ କିଲର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଗଳା ଭାରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ କନସର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଅଳକା ୟାଗ୍ନିକ୍ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିରଳ ରୋଗ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସେନ୍ସରୀ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ନର୍ଭ ଶ୍ରବଣ କ୍ଷତି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ, ଗାୟିକା ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଂଗୀତ ଏବଂ ହେଡଫୋନର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ।
ହନି ସିଂହ: ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ
ୟୋ ୟୋ ହନି ସିଂହଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାକ ଲୁଚାଛପା ନାହିଁ। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଇପୋଲାର ଡିସଅର୍ଡର ଏବଂ ସାଇକୋସିସ୍ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଗୁରୁତର ମାନିଆ ଏବଂ ପାରାନୋଇଆରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ, ସେ କେବଳ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ସୁନିଧି ଚୌହାନ: ଭୋକାଲ କର୍ଡ ଆଘାତ
ସୁନିଧି ଚୌହାନ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର୍ଡ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଏକ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଫ୍ଲୁ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭୋକାଲ କର୍ଡ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଫୁଲା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।