Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Bollywood Singer: ବଲିଉଡର ଏହି ୪ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ

Bollywood Singer: ବଲିଉଡର ଏହି ୪ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ

Bollywood Singer: ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସେନ୍ସରୀ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ନର୍ଭ ଶ୍ରବଣ କ୍ଷତି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ, ଗାୟିକା ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଂଗୀତ ଏବଂ ହେଡଫୋନର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 17, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:48 PM IST
Bollywood Singer: ବଲିଉଡର ଏହି ୪ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bollywood Singer: ବଲିଉଡର ଏହି ୪ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ
Bollywood singer9 min ago
2
Fake DFO54 min ago
3
Odisha Thunderstorm Alert1 hr ago
4
State Wise Fertility Rate2 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago