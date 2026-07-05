Add Zee Business As A Preferred Source
App

Aamir Khan Wedding: ୬୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତୃତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଆମିର ଖାନ !

ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମିରଙ୍କ ଝିଅ ଇରା ଖାନ ଏବଂ ପୁଅ ଜୁନୈଦ ଖାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । 'ଲଗାନ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ଗୋୱାରିକର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲି ଆଭ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମିର ଏବଂ ଗୌରୀ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 05, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:24 PM IST
Aamir Khan Wedding: ୬୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତୃତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଆମିର ଖାନ !

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ବଡ଼ଦାଣ୍ତରୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର
Odisha news12 min ago
2
Global Passport Index 202650 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Tamil Nadu Gas Leak Tragedy1 hr ago
5
FIFA 20262 hrs ago