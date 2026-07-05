Aamir Khan Wedding: ୬୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତୃତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଆମିର ଖାନ !

Aamir Khan Wedding: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମିର ଖାନ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ଆମିରଙ୍କ ଘରେ ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକାଠି ଥିଲେ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମିରଙ୍କ ପୂର୍ବ ବିବାହର ତିନି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମିରଙ୍କ ଝିଅ ଇରା ଖାନ ଏବଂ ପୁଅ ଜୁନୈଦ ଖାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । 'ଲଗାନ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ଗୋୱାରିକର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲି ଆଭ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମିର ଏବଂ ଗୌରୀ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ୨୦୨୪ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ଆମିରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ନୁଜହତ ଖାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ ଉଭୟେ । ପରବତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମିର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ୬୦ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦୁନିଆ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଆମିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିରଣ ରାଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ 'ଲଗାନ' ଫିଲ୍ମର ସେଟରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍ ରେ କିରଣ ଜଣେ ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୫ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ୫ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ, ଆଜାଦ ରାଓ ଖାନ, ୨୦୧୧ରେ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ୧୬ ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ ସେମାନେ ୨୦୨୧ରେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଛାଡପତ୍ର ପରେ ମଧ୍ୟ, ଉଭୟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ସହ-ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଉଭୟେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମିର ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ରୀନା ଦତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ, ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି।