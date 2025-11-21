Actor Death: କଳାଜଗତକୁ ଲାଗିଲା କାହା ନଜର...ପୁଣି ଜଣେ ୩୩ ବର୍ଷୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ

Actor Death: ସାଣ୍ଟିନୋ ଲୋଫ୍ରାଙ୍କୋ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ "କିମ୍ବଦନ୍ତୀ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯିଏ "ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।" ପରିବାରର ପିତା, ରୋକୋ ଲୋଫ୍ରାଙ୍କୋ, ଯିଏକି ଟୋରଣ୍ଟୋରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓକିଲ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
Trending Photos
Actor Death: ଜେମ୍ସି ବୟ ଏବଂ ଗୋଟିରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା କାନାଡିୟ ଅଭିନେତା ସ୍ପେନ୍ସର ଲୋଫ୍ରାଙ୍କୋଙ୍କ ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। TMZ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ କଳାଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋଫ୍ରାଙ୍କୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ, ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଜଡିତ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ପୋଲିସ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ।
ଲୋଫ୍ରାଙ୍କୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତର ସଠିକ୍ କାରଣ ଅପ୍ରକାଶିତ ରହିଥିବାବେଳେ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିଥାଏ।
ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଲୋଫ୍ରାଙ୍କୋଙ୍କ ଭାଇ, ସାଣ୍ଟିନୋ ଲୋଫ୍ରାଙ୍କୋ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ "କିମ୍ବଦନ୍ତୀ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯିଏ "ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ।" ପରିବାରର ପିତା, ରୋକୋ ଲୋଫ୍ରାଙ୍କୋ, ଯିଏକି ଟୋରଣ୍ଟୋରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓକିଲ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ଜନ୍ମିତ, ଲୋଫ୍ରାଙ୍କୋ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପତ୍ରିକା ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ପିଲା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯିଏ "ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ।" ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଶା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି ଏବଂ ଓକିଲ ହେବେ।
ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଫିଲ୍ମ ଏକାଡେମୀରେ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କନଜରଭେଟୋରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରି ତାଙ୍କର କଳାକୁ ଆହୁରି ନିଖୁଣ କରିଥିଲେ। ଲୋଫ୍ରାଙ୍କୋଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ୨୦୧୩ ଇଣ୍ଡି ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଆଟ୍ ମିଡଲେଟନରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କନରାଡ୍ ହାର୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ସିନିୟର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଡି ଗାର୍ସିଆ ଏବଂ ଭେରା ଫାର୍ମିଗାଙ୍କ ସହିତ ଏକ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଜୀବନୀ ଅପରାଧ ନାଟକ ଜେମ୍ସି ବୟ ସହିତ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ କିଶୋର ଜେମ୍ସ ବର୍ନ୍ସଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ୨୦୧୪ର ଅନବ୍ରୋକେନ୍, ୨୦୧୫ର ହୋମ୍ ଏବଂ ୨୦୧୮ର ତାଙ୍କର ଶେଷ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍, ଜନ୍ ଟ୍ରାଭୋଲ୍ଟା ଏବଂ କେଲି ପ୍ରେଷ୍ଟନ୍ ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ମଧ୍ୟରେ, ଲୋଫ୍ରାଙ୍କୋ ସାତଟି ଅଭିନୟ କରି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
Also Read: Arpita Choudhury: ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ୬ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଅର୍ପିତା...ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ
Also Read: Aparajita Sarangi Son In Law: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ବାହାଘର...ଜାଣନ୍ତି କି ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି?
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.