ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦନଭାଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗିର ସଦର ଥାନାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ସମେତ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା ।
Trending Photos
Nisha Maharana: ଆଇଟମ୍ ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ । ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦନଭାଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗିର ସଦର ଥାନାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ସମେତ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା । ଘଟଣାରେ ୨ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି । ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ନିଶାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଝିଲ୍ଲୀ ମଲ୍ଲିକ୍ । ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ । ନିଶା ନିଜର ରୋକଠୋକ କଥା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଶାଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ଅନେକ ଥର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚେୟାର ମାଡ ଏବଂ ମଞ୍ଚକୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ନିଶା । ନିକଟରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯାହା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଖୋଜନ୍ତି ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ ।
Also Read- 11th Pay Commission: ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲାଣି ଏକାଦଶ ବେତନ କମିଶନ
Also Read- Budh Makar Gochar 2026: ୧୭ ଜାନୁଆରୀରେ ମକର ରାଶିରେ ବୁଧ ଚଳନ, ଏହି ରାଶିକୁ ଧନ ଲାଭ
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.