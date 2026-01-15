ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

Advertisement
Odisha Entertainmentଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 15, 2026, 03:55 PM IST

Trending Photos

Nisha Maharana: ଆଇଟମ୍ ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ । ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦନଭାଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗିର ସଦର ଥାନାରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ସମେତ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା । ଘଟଣାରେ ୨ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି । ଗୋଟିଏ ଟିମ୍‌ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ନିଶାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଝିଲ୍ଲୀ ମଲ୍ଲିକ୍ । ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ । ନିଶା ନିଜର ରୋକଠୋକ କଥା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଶାଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ଅନେକ ଥର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚେୟାର ମାଡ ଏବଂ ମଞ୍ଚକୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ନିଶା । ନିକଟରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯାହା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଖୋଜନ୍ତି ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ ।

nisha maharana
